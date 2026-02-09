Leia a última edição
APUCARANA

Idoso com deficiência é encontrado morto em estado de decomposição

Corpo foi localizado por familiares em Pirapó após dez dias sem contato

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 07:18:33 Editado em 09.02.2026, 07:43:34
Autor Foto: TNOnline

O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado na cama de sua residência, em Apucarana, no Distrito de Pirapó, em avançado estado de decomposição no inicio da tarde deste domingo (8). Familiares estranharam a falta de contato há cerca de dez dias e decidiram ir até o local para verificar o que havia ocorrido.

📰 LEIA MAIS: Gol furtado em Apucarana é recuperado pela GCM no Marissol

Ao entrarem na casa, que estava trancada por dentro, encontraram o morador já sem vida. Um médico do Samu esteve no local e atestou que o óbito ocorreu por causas naturais. O homem possuía deficiência física e morava sozinho. O corpo foi removido pelos serviços funerários municipais.

