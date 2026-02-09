Idoso com deficiência é encontrado morto em estado de decomposição
Corpo foi localizado por familiares em Pirapó após dez dias sem contato
O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado na cama de sua residência, em Apucarana, no Distrito de Pirapó, em avançado estado de decomposição no inicio da tarde deste domingo (8). Familiares estranharam a falta de contato há cerca de dez dias e decidiram ir até o local para verificar o que havia ocorrido.
Ao entrarem na casa, que estava trancada por dentro, encontraram o morador já sem vida. Um médico do Samu esteve no local e atestou que o óbito ocorreu por causas naturais. O homem possuía deficiência física e morava sozinho. O corpo foi removido pelos serviços funerários municipais.
