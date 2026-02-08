Leia a última edição
VEÍCULO RECUPERADO

Gol furtado em Apucarana é recuperado pela GCM no Marissol

Veículo estava abandonado sem diversos equipamentos, como rodas, rádio, estepe e bateria

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 13:29:59 Editado em 08.02.2026, 13:29:54
Gol furtado em Apucarana é recuperado pela GCM no Marissol
Autor As equipes foram até o local indicado e encontraram o carro em meio a uma plantação de soja - Foto: GCM

Um Volkswagen Gol vermelho, com registro de furto, foi localizado e recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde deste sábado (07) em uma área de mata nos fundos do Jardim Marisol, em Apucarana (PR).

A GCM foi acionada via 153 por um vigilante, que informou sobre um veículo em estado de abandono, sem diversos equipamentos, como rodas, rádio, estepe e bateria. As equipes foram até o local indicado e encontraram o carro em meio a uma plantação de soja.

Após a checagem, foi confirmado que o veículo era produto de furto. Durante a ocorrência, os agentes conseguiram localizar e entrar em contato com o proprietário, que compareceu ao local.

Com apoio do guincho do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), o automóvel foi removido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, antes de ser restituído ao dono.

