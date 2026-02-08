Gol furtado em Apucarana é recuperado pela GCM no Marissol
Veículo estava abandonado sem diversos equipamentos, como rodas, rádio, estepe e bateria
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um Volkswagen Gol vermelho, com registro de furto, foi localizado e recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde deste sábado (07) em uma área de mata nos fundos do Jardim Marisol, em Apucarana (PR).
📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais
A GCM foi acionada via 153 por um vigilante, que informou sobre um veículo em estado de abandono, sem diversos equipamentos, como rodas, rádio, estepe e bateria. As equipes foram até o local indicado e encontraram o carro em meio a uma plantação de soja.
📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp
Após a checagem, foi confirmado que o veículo era produto de furto. Durante a ocorrência, os agentes conseguiram localizar e entrar em contato com o proprietário, que compareceu ao local.
Com apoio do guincho do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), o automóvel foi removido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, antes de ser restituído ao dono.