Idosa fica ferida após coletivo de Apucarana não frear em lombada

Uma idosa de 66 anos precisou de atendimento médico após o motorista do transporte coletivo supostamente ter passado acima da velocidade recomendada em uma lombada no final da tarde desta terça-feira (25) em Apucarana (PR). Ela estava sentada no último banco de um ônibus da Viação Apucarana Ltda (VAL) e acabou ferida por conta do “solavanco” do veículo.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Agressão à idosa reabre debate sobre moradores de rua em Apucarana

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a idosa. Ela reclamou de muitas dores no pescoço. Por conta do impacto, ela disse que a coluna “travou”. A mulher foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

continua após publicidade

O incidente ocorreu na Rua Nova Ucrânia, nas proximidades do Núcleo Habitacional Parigot de Souza. Segundo passageiros do ônibus, o motorista passou pela lombada com uma velocidade acima da habitual.

Após alerta de que uma passageira teria se ferido, o condutor do ônibus parou o veículo para que a idosa fosse atendida pelos socorristas e encaminhada à UPA.