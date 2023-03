Identificada mulher que morreu após capotamento em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu por volta das 19h

A motorista que morreu após capotar o carro que conduzia na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana, já foi identificada pelos familiares. Rosimeire Rodrigues Gomes tinha 37 anos. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (15), por volta das 19h00.

continua após publicidade .

Rosimeire deixa o marido, filha e muito amigos. Era considerada uma mulher de muita garra, sempre alegre e trabalhava em um posto de combustíveis da cidade. Veja mais detalhes: null - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .

O acidente:

Uma mulher, de 37 anos, morreu após capotar o carro que conduzia no Contorno Norte de Apucarana, norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 19h30 desta quarta-feira (15). Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas.

- LEIA MAIS: Polícia ouve vizinhos de idosos e não descarta latrocínio em Apucarana

Conforme o Subtenente Martins, dos Bombeiros, a princípio a mulher seguia sentido Apucarana para Maringá, porém, em uma descida, perdeu o controle da direção, cruzou a pista, capotou no sentido oposto, e parou em uma vala. "Quando chegamos infelizmente a mulher já estava sem vida. Ela estava sozinha no carro", explicou.

A mulher conduzia um Corolla e capotou próximo ao CTG. Para ver a transmissão ao vivo do local, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News