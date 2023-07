Hospital da Providência pede doações de cobertores em Apucarana

Doações podem ser feitas diretamente na recepção do hospital

Neste inverno, o Hospital da Providência e o Materno Infantil, de Apucarana, realizam campanha para arrecadação de cobertores e mantas para manter os pacientes aquecidos.

A campanha busca arrecadar cobertores novos ou em bom estado, que serão distribuídos aos pacientes para serem utilizados durante o período de internação. "Sabemos que o inverno pode ser especialmente desafiador para aqueles que estão hospitalizados. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e garantir que todos os pacientes tenham o conforto necessário para uma recuperação mais rápida", afirma a gerente administrativa do Hospital da Providência, Rafaela Costa.



A comunidade tem respondido positivamente à campanha, demonstrando sua solidariedade através de doações de cobertores. “Já tivemos dias muito frios neste ano e com a ajuda de voluntários conseguimos manter o estoque de cobertores e mantas para que nossos pacientes fiquem mais confortáveis”, diz Rafaela.

Para contribuir com a campanha de doação de cobertores, basta dirigir-se à recepção do Hospital da Providência ou entrar em contato através do telefone 3420-1490 para mais informações sobre como participar dessa iniciativa.

