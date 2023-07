'Ônibus Lilás' mobiliza rede de combate à violência contra mulheres

Com a participação da unidade móvel de acolhimento à mulher da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, conhecida como “Ônibus Lilás”, a Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, deu início nesta terça-feira (18/07), em evento na Praça Rui Barbosa, à Campanha Municipal de Combate ao Feminicídio.

Promovendo de forma direta acesso a informações e serviços de acolhimento, capacitação e proteção oferecidos no município, a ação pública – em sintonia com o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio/22 de junho – reuniu entidades que integram a rede como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Comissão da Mulher Advogada da OAB Apucarana, Agência do Trabalhador, Secretaria Municipal da Assistência Social, autarquias municipais da Saúde e Educação, Delegacia da Mulher, Guarda Civil Municipal, polícias Civil e Militar. “Uma grande ação coletiva para levar conscientização e um recado muito importante a toda sociedade: a de que o problema existe e que vai ser combatido com todas as forças em Apucarana”, salientou o prefeito Júnior da Femac.

Adaptado e equipado com espaços para atender mulheres de forma individual e sigilosa, o “Ônibus Lilás” do Governo do Paraná disponibilizou atendimento e orientações, inclusive encaminhamentos para serviços especializados mantidos pelo município. “Foram dezenas de atendimentos ao longo do dia. Um caso emblemático, contudo, foi o de uma mulher, vítima de violência doméstica, que ficou sabendo da presença do serviço móvel e veio, de uma cidade da região, em busca de socorro. Em estado de choque, ela recebeu todo atendimento necessário, sendo encaminhada primeiramente para os serviços de saúde e, posteriormente, receberá amparo social, psicológico e jurídico necessário para se libertar deste ciclo de sofrimento e violência”, informou Denise Canesin, secretária da Mullher e Assuntos da Família de Apucarana que, ao lado de toda equipe e da Delegada da Mulher, Dra. Luana Lopes, permaneceu o dia todo na Praça Rui Barbosa, prestando atendimento à população. “As ações de combate ao feminicidio são muito importantes para sensibilizar e alertar de que denunciar a violência contra a mulher é um compromisso de toda a sociedade. Por isso a importância de procurar ajuda e orientação, denunciar e buscar apoio em todos os casos de violência doméstica”, disse Denise.

A apucaranense Maria de Fátima Gouveia parabenizou a iniciativa. “Estava passando e vim saber sobre o assunto. Fui muito bem acolhida. Tinha algumas dúvidas e depois do atendimento sai muito satisfeita com as orientações. Uma ação muito importante, sobretudo para o combate à violência contra nós, mulheres”, disse. Segurando firme em mãos o material de divulgação recebido com orientações de como ter acesso aos serviços de saúde, capacitação profissional e proteção contra violências, Ana Rufino Leopoldina também enalteceu a ação. “Resido na região onde ocorreu o feminicídio deste último sábado. Estamos todos muito consternados. É um absurdo que isso ainda ocorra. O combate tem que ser de toda a sociedade, que deve ficar atenta e denunciar antes que o pior aconteça. Muito importante esta mobilização. Estou levando este material e vou repassar para minha filha e sobrinhas”, disse.

Além do “Ônibus Lilás”, a mobilização contou com estandes de exposição de todos os programas oferecidos pela Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família – Economia Solidária, Centro de Oficinas da Mulher (COM), Centro de Atendimento à Mulher (CAM), Hortas Solidárias e Hortas Acolher – , serviços da Assistência Social, com destaque ao Programa de Bem Comigo, que atende mulheres em vulnerabilidade social com kits de higiene íntima e cujo estande foi coordenado pela secretária Municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, Agência do Trabalhador de Apucarana – que disponibilizou 220 vagas de empregos exclusivas para mulheres -, Autarquia Municipal de Saúde, com orientações sobre saúde da mulher (testes rápidos); Autarquia Municipal de Educação, com o Projeto Maria Penha vai às escolas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Comissão da Mulher Advogada da OAB/Apucarana.

Combate ao Feminicídio – O dia 22 de julho, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, foi escolhido pelo Governo do Estado para lembrar a morte da advogada Tatiane Spitzer, de Guarapuava, assassinada pelo marido em 2018. O crime gerou comoção nacional e levou Luis Felipe Manvailer à condenação de 31 anos de prisão, em um julgamento considerado marco na luta contra o feminicídio.

O crime de feminicidio é tipificado pela Lei nº 13.104/2015, que torna o assassinato de mulheres um crime mais gravoso, homicídio qualificado, e o coloca na lista de crimes hediondos, com penas mais altas, de 12 a 30 anos.

