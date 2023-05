Homem tenta roubar mulher, invade casa e acaba preso em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Guarda Civil Municipal levou o suspeito à delegacia

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem na noite de sábado (13), por volta das 20h30, após uma mulher ser vítima de uma tentativa de assalto na Rua São Paulo, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a vítima, o suspeito foi até ela, pediu dinheiro, tentou arrancar sua bolsa, mas foi contido por populares. O criminoso então fugiu e invadiu uma residência. Os agentes da GCM esperaram a chegada do morador da casa e efetuaram a prisão do homem com disparos de balas de borracha e gás de pimenta.

-LEIA MAIS: Câmera flagra assalto em posto de combustíveis na região; assista

continua após publicidade .

A equipe, composta pelos GCM's Carletti, Juliani e Ribeiro, encaminhou o suspeito para a 17ª Subdivisão Policial.

Outra ocorrência

Filho é preso após ameaçar matar a mãe

continua após publicidade .

Na véspera do Dia das Mães, um rapaz foi preso após ameaçar matar a própria mãe. A polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada no começo da noite de sábado (13) e socorreu a vítima. A mulher contou que o filho adotivo chegou em casa embriagado e a humilhou, xingando com vários palavrões. Depois, o jovem ainda empurrou e ameaçou matar a mãe. Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News