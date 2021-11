Da Redação

Homem que assediou jovem no centro de Apucarana é solto

A Polícia Civil de Apucarana confirmou na manhã desta quarta-feira (24), que o homem, de 41 anos, que passou a mão nas partes íntimas de uma jovem, que estava trabalhando, já deixou a cadeia.

Conforme a Polícia Civil, o homem foi solto no final da tarde de terça-feira (23), mediante alvará de soltura expedido pela Justiça. Ainda de acordo com a polícia, o acusado vai responder pelo crime de importunação sexual, em liberdade, após processo e uma possível sentença condenatória ele pode retornar à prisão ou cumprir outro tipo de pena.

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (22). Uma câmera instalada no centro de Apucarana, no norte do Paraná, registrou o momento em que uma jovem, que estava trabalhando, é assediada. Um homem se aproxima e passa a mão no corpo dela. Veja:

Homem que assediou jovem no centro de Apucarana é solto - Vídeo por: Reprodução

Uma viatura da Polícia Militar (PM), realizava patrulhamento pela área central, a vítima acenou para equipe, contou o que havia acontecido e o suspeito foi encontrado próximo de uma sorveteria.

Na terça-feira (23), o delegado Marcus Felipe da Rocha, informou que determinou a prisão do homem em flagrante, pelo crime de importunação sexual. "É um comportamento reprovável, um desrespeito às mulheres. É um comportamento que não podemos tolerar", disse. Assista a entrevista:

