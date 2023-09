Homem golpeou esposa enquanto ela dava banho no bebê, diz delegada

A delegada Luana Lopes, da Delegacia da Mulher, afirmou nesta terça-feira (19) que o homem de 29 anos preso por manter a esposa em cárcere privado em Apucarana (PR) também irá responder por tentativa de feminicídio. Segundo a delegada, a mulher sofreu um corte profundo no pescoço no último dia 10 e não procurou atendimento médico. Ela está com um curativo caseiro no ferimento.

Como a tentativa de feminicídio ocorreu há quase dez dias, o rapaz foi preso em flagrante por cárcere privado. A tentativa de assassinato ocorreu quando a mulher se agachou para dar banho no bebê do casal. “A vítima contou que eles tiveram uma discussão e que, enquanto ela dava banho no bebê, ou seja, enquanto ela estava agachada, de costas, ele pegou um facão de cozinha, de aproximadamente uns 15 centímetros, e passou no pescoço dela”, disse a delegada.

Segundo Luana Lopes, por pouco, o ferimento não provocou a morte da mulher. “Em conversas com o parente, para o qual ela fez a denúncia, ela fala que ele queria arrancar a cabeça dela”, acrescenta a delegada. Além do corte profundo na garganta, a vítima também tem ferimentos no olho provocados por um soco.

O rapaz foi preso pela Polícia Civil, que foi apoiada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Patrulha Maria da Penha. A agressão chegou ao conhecimento após denúncias feitas à GCM e repassadas à Delegacia da Mulher. Fotografias da situação da mulher foram repassadas pelos familiares.

Segundo Luana Lopes, mulher e familiares dela eram ameaçados de morte. A vítima não podia sair desacompanhada de casa e estavam trancada no imóvel quando os policiais civis e guardas municipais chegaram nesta terça-feira.

“A lesão foi causada no dia 10 e ainda está bem aberta. Ela (a vítima) não procurou nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de atendimento médico, segundo ela, por vergonha”, acrescenta a delegada.

Segundo Luana Lopes, o relacionamento era muito conturbado, com discussões frequentes e outros casos de agressões.

O rapaz responderá por feminicídio e cárcere privado.

