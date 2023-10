Homem furta R$ 1 mil de máquina de pelúcias em sorveteria de Apucarana

Um homem invadiu uma sorveteria durante a madrugada desta quarta-feira (25) e furtou R$ 1 mil de uma máquina de pegar ursinhos de pelúcias em Apucarana, no norte do Paraná. O suspeito teria invadido o estabelecimento comercial, que fica localizado na rua Dr. Bento Munhoz da Rocha, no centro da cidade, por volta das 4h da madrugada.

Segundo a Polícia Militar (PM), o dono da sorveteria, de 63 anos, afirmou que o sistema de alarme do local disparou e acionou no celular do homem. Ele então foi até o local averiguar. Segundo o proprietário, quando chegou, ainda conseguiu ver o suspeito fugindo com uma bicicleta rumo à Barra Funda.

Ainda de acordo com os policiais, o criminoso teria arrombado a porta de uma sala comercial que fica ao lado da sorveteria, foi até os fundos e pulou o muro para ter acesso ao estabelecimento onde cometeu o crime. O suspeito teria encontrado as chaves da máquina de pelúcias e furtou o dinheiro que estava nela. Conforme o dono da sorveteria, o valor furtado é de aproximadamente R$ 1 mil.

