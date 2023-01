Homem é linchado por moradores de bairro após agredir ex em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Violência registrada no Solo Sagrado

Um homem foi linchado por moradores do bairro Solo Sagrado, em Apucarana, no norte do Paraná, após agredir a ex-esposa. Testemunhas também afirmaram que foram ameaçadas por ele com uma faca.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi até a casa da ex-companheira e a agrediu com socos, momento em que moradores do bairro apareceram no local para socorrer a vítima.

- LEIA MAIS: Usuário de drogas é preso após ameaçar esposa e agredir policial

continua após publicidade .

O autor então foi embora. No entanto, ele retornou com uma faca e ameaçou as pessoas que ajudavam a sua ex-mulher. Diante das ameaças, as pessoas que estavam no local, aproximadamente 20, revidaram e agrediram o homem com pauladas na cabeça e nas costelas.

Ferido, o agressor foi encaminhado para receber atendimento médico e posteriormente deve ser conduzido à delegacia por conta da violência doméstica cometida.

Siga o TNOnline no Google News