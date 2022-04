Homem é baleado e morre em Apucarana; veja

Da Redação

Um homem, de 36 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (1) após ser baleado em Apucarana. O crime aconteceu na Avenida Itararé, na região do Vale Verde, zona norte da cidade.

continua após publicidade .

Equipes dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram chamadas logo após o crime e ainda tentaram reanimar o homem, porém, ele não resistiu e morreu no local.

Familiares da vítima foram até o local e o clima foi de grande comoção. Jaideson Tarlei da Cruz, era morador do bairro, e foi identificado ainda no local do crime.

continua após publicidade .

Segundo informações preliminares, a vítima levou um pelo menos um tiro no tórax. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) deve confirmar se a vítima foi atingida por mais de um disparo. A Polícia Militar (PM) acredita que a arma do crime tenha sido um revólver. O calibre também deve ser confirmado em exame de necropsia.

A informação inicial é que a vítima foi atingida durante uma briga de bar. Jaideson foi socorrido em frente ao estabelecimento.

Três indivíduos, que estavam envolvidos durante a briga no bar, foram conduzidos à 17ª Subdivisão Policial (SDP) para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, os três não são considerados suspeitos, mas testemunhas do crime. O suspeito que atirou na vítima fugiu do local e não foi localizado até o fechamento desta edição. Esse é o terceiro homicídio registrado em Apucarana nesta semana. No domingo, duas pessoas foram executadas no Jardim Colonial.

Veja a transmissão ao vivo do local: null - Vídeo por: Reprodução