Homem é achado dentro de caixa d'água durante furto em residência
Suspeito já havia cortado 40 metros de fios elétricos quando foi flagrado pela polícia no Jardim Apucarana
A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 36 anos que tentava furtar uma casa no Jardim Apucarana no final da tarde de quarta-feira (04). Os policiais foram acionados por testemunhas que perceberam a movimentação estranha no imóvel.
Ao chegarem ao local e cercarem o quintal, as equipes encontraram o suspeito escondido dentro da caixa d’água da residência. Com ele, foi apreendida uma mochila contendo um alicate de corte e aproximadamente 40 metros de fiação elétrica que já haviam sido retirados da rede da casa. O homem e o material recuperado foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.
