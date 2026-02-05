Homem é achado dentro de caixa d'água durante furto em residência

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 36 anos que tentava furtar uma casa no Jardim Apucarana no final da tarde de quarta-feira (04). Os policiais foram acionados por testemunhas que perceberam a movimentação estranha no imóvel.

Ao chegarem ao local e cercarem o quintal, as equipes encontraram o suspeito escondido dentro da caixa d’água da residência. Com ele, foi apreendida uma mochila contendo um alicate de corte e aproximadamente 40 metros de fiação elétrica que já haviam sido retirados da rede da casa. O homem e o material recuperado foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

