Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
POLICIAL

Homem é achado dentro de caixa d'água durante furto em residência

Suspeito já havia cortado 40 metros de fios elétricos quando foi flagrado pela polícia no Jardim Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 09:02:19 Editado em 05.02.2026, 09:02:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é achado dentro de caixa d'água durante furto em residência
Autor Foto: freepik

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 36 anos que tentava furtar uma casa no Jardim Apucarana no final da tarde de quarta-feira (04). Os policiais foram acionados por testemunhas que perceberam a movimentação estranha no imóvel.

📰 LEIA MAIS: Homem alega que foi forçado a fazer sexo com travestis e pede para esposa pagar programa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao chegarem ao local e cercarem o quintal, as equipes encontraram o suspeito escondido dentro da caixa d’água da residência. Com ele, foi apreendida uma mochila contendo um alicate de corte e aproximadamente 40 metros de fiação elétrica que já haviam sido retirados da rede da casa. O homem e o material recuperado foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
delegacia Furto jardim apucarana POLICIA MILITAR prisão em flagrante segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline