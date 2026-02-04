Homem alega que foi forçado a fazer sexo com travestis e pede para esposa pagar programa
Motorista de app diz que foi ameaçado com uma faca e coagido a se dirigir a um motel, onde teria sido forçado a manter relações sexuais com as duas
Um motorista de aplicativo de 22 anos registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (03) acusando duas travestis de extorsão, ameaça e abuso sexual. O caso ocorreu na região da Calixtolândia, em Anápolis (GO), e está sob investigação da Polícia Civil.
O homem relatou que foi abordado, ameaçado com uma faca e coagido a se dirigir a um motel, onde teria sido forçado a manter relações sexuais com as duas. Afirmou também que foi obrigado a realizar uma transferência via PIX de R$ 300 e, após um estorno do valor, ficou sem suas roupas, sendo abandonado pelado na rua. Ele ainda precisou pagar R$ 120 pela estadia no motel. Em seu depoimento, contou que pediu R$ 600 à esposa sob alegação de despesa com o veículo para conseguir efetuar o pagamento.
As duas travestis negam as acusações. Segundo elas, o contato foi iniciado espontaneamente pelo motorista, e todo o encontro – que incluiu relações sexuais dentro do carro e depois em um motel – foi consentido. Confirmam o recebimento de R$ 300 via PIX, mas afirmam que o valor foi estornado pelo próprio motorista após um desentendimento. Reconhecem que, irritadas com o cancelamento, retiraram as roupas dele e o deixaram nu na rua, mas alegam que isso ocorreu no calor da discussão. Também mencionaram que o motorista demonstrou interesse afetivo durante o programa, incluindo pedidos para deixar marcas no pescoço.
Caso é investigado
A Polícia Civil apura as duas versões. Serão ouvidos todos os envolvidos e possíveis testemunhas, além de analisadas imagens de segurança, trocas de mensagens e os registros financeiros. O objetivo é esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar a procedência das denúncias.