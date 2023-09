Homem dá três tiros em frente de petiscaria em Apucarana

Homem pegou a arma no carro após ameaçar homem dentro do estabelecimento

Um homem efetuou três disparos com arma de fogo na manhã desta quinta-feira (14) em frete a uma petiscaria localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, no centro de Apucarana, no norte do Paraná. Depois dos disparos ele fugiu do local em um veículo Chevrolet Captiva.

A Polícia Militar (PM), foi acionada no local e fez contato com um homem que estava no estabelecimento. Segundo ele, o suspeito foi até a mesa que ele estava e o ameaçou dizendo: ‘talarico, espera que o seu está guardado’.

Depois ele foi até o carro, pegou uma arma e deu os disparos para cima em frente a petiscaria. Segundo a PM, o atirador ainda queira entrar no estabelecimento com a arma, mas foi impedido pela esposa.

Conforme afirmou os policiais, em frente ao local, foi possível encontrar três estojos de calibre 32 que foram encaminhados para a delegacia. Até o fechamento do Boletim de Ocorrências, o suspeito não foi encontrado.

