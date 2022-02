Da Redação

Hilux é furtada enquanto dono estava na igreja com a família

Uma caminhonete Toyota Hilux foi furtada na noite deste sábado (5), por volta das 20h40, no Jardim Interlagos, em Apucarana.

continua após publicidade .

O solicitante disse a Polícia Militar (PM) que estava com sua família na igreja e ao sair da missa notou que o veículo não estava mais no local. O homem ainda informou que o celular de sua esposa, um Xiaomi Note 9 preto, e um chaveiro com diversas chaves da residência e da empresa, estavam dentro da caminhonete.

A vítima foi orientada pelos policiais e o Boletim de Ocorrência (BO) foi confeccionado.

continua após publicidade .

Outro caso

Uma caminhonete Hilux foi furtada no dia 19 de janeiro, na Rua Pedro Alvares Cabral, no Jardim Paulista, em Apucarana.

A vítima relatou à polícia que deixou o veículo estacionado ao lado de sua empresa por volta das 9h e, às 12 horas, quando retornou, o veículo não estava mais no local.