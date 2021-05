Helicóptero com vacinas retorna sem fazer entrega; entenda

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O helicóptero do Governo do Estado que realiza a entrega das vacinas na região pousou em Apucarana na tarde desta sexta-feira (28) no Lagoão, porém, não realizou a entrega das doses.

De acordo com o que foi apurado pelo TNOnline, as 13 mil doses da vacina AstraZeneza seriam entregues para representantes da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, para distribuição para os municípios, mas não havia ninguém da RS para receber. Apenas representantes da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana estavam no local, mas a entrega não poderia ser realizada, senão, apenas para algum servidor da 16ª RS.

Ainda segundo apurado pela nossa reportagem, o helicóptero iria realizar as entregas em Ivaiporã e retornaria em seguida para Apucarana para finalizar a entrega das doses.

A reportagem tentou entrar em contato por telefone com o Chefe da 16ª RS para apurar o que teria ocorrido, mas ele ainda não retornou as ligações.