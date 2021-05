Após desencontro, vacinas são recebidas pela 16ª RS

Continua após publicidade

As 13 mil doses da vacina AstraZeneca trazidas pelo helicóptero do Governo do Estado para a 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana foram entregues no final da tarde desta sexta-feira (28).

De acordo com o Chefe da 16ª RS Altimar Carletto, a falta de servidores do órgão para receber doses de vacinas no Lagoão no primeiro pouso da aeronave, ocorreu pela chegada antecipada do horário que havia sido comunicado.

"O que houve foi que a programação era para a chegada do helicóptero acontecer as 17h em Apucarana, mas ele acabou pousando as 16h40. Nesse horário, nossos servidores já estavam a caminho do local e chegaram as 16h50, dez minutos antes do horário combinado, porém, a aeronave já havia seguido para Ivaiporã", explicou

Ainda segundo Carletto, a caixa com as doses das vacinas já está na sede da 16ª RS e a distribuição para os municípios será realizada normalmente, sem prejuízos à imunização.