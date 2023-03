'Guerra do tráfico' pode ter provocado nova morte em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, durante entrevista ao TNOnline, na manhã desta segunda-feira (27), disse que a disputa de território para tráfico de drogas pode ter motivado mais um assassinato na cidade.

continua após publicidade .

No final da tarde de sábado (25), um homem, de 33 anos, foi morto a tiros. Para o delegado, Marcio de Almeida Inácio foi executado e o crime premeditado. “No dia do crime fomos para o local. No domingo, retornamos em busca de imagens de segurança e testemunhas. Conseguimos algumas imagens e informações que seguem em sigilo para não atrapalhar as investigações, porém, a polícia acredita que esse crime possa estar relacionado ao conflito de disputa de território para o tráfico de drogas naquela região”, explica.

Na mesma ação, outros dois homens, 37 e 31 anos, foram baleados e levados para o Hospital da Providência. Um foi atingido no braço e segue internado, consciente. Já o outro está em estado grave, entubado. O rapaz ferido chegou a falar que o celular dele foi roubado pelo atirador, fato que não foi confirmado pela polícia. “Não podemos afirmar que o único alvo era o Marcio, outros dois homens foram baleados e levados para o hospital. Um deles chegou a falar que o celular foi roubado, mas o aparelho foi encontrado pela polícia em uma lixeira, acreditamos que na hora do tiroteio o celular caiu e depois, alguém colocou no lixo. Foi de fato uma execução. A linha de investigação aponta que só o Marcio seria o alvo, mas ainda é cedo para afirmar”, disse Marcus.

continua após publicidade .

O delegado tenta descobrir se o assassinato no Colonial tem relação com os homens que morreram após confronto com a PM algumas horas depois do assassinato. No carro dos rapazes, os policiais encontraram quatro armas, sendo duas de grosso calibre. A polícia acredita que eles estariam em busca de vingança pela morte de Márcio. "Acreditamos sim, que os homens mortos no confronto podem ter reação com o assassinato que aconteceu horas antes no Colonial. Eles estavam fortemente armados e reagiram à abordagem da PM. Não podemos afirmar que essas pessoas teriam executado o Marcio, estamos até quase descartando essa possibilidade. Acreditamos que eles estariam fortemente armados para uma eventual retaliação em razão da morte ocorrida mais cedo", detalha.

Conforme o delegado, o carro dos suspeitos mortos no confronto pode ter sido utilizado em outros crimes. "Eles estavam em um Vectra prata, que vem sendo investigado em outros crimes e todos que morreram possuem passagens. Outros detalhes não podem ser repassados, pois estão em sigilo para não atrapalhar as investigações", finaliza.

- LEIA MAIS: Comerciante de Apucarana morre afogado após acidente de carro

continua após publicidade .

Em janeiro, o delegado falou que a 'guerra do tráfico' seria a motivação de dois assassinatos que ocorreram na cidade. No dia 21/1, um homem foi executado em um posto de combustíveis. Para ver, clique aqui.

Em dezembro, outra morte violenta foi registrada em Apucarana. Um homem também foi executado em uma lanchonete.

Siga o TNOnline no Google News