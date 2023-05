Gestante morta pelo irmão em Apucarana será velada em Ortigueira

Da Redação

Suelem Aparecida dos Santos Roberto,

Suelem Aparecida dos Santos Roberto, de 25 anos, grávida de cinco meses e assassinada pelo irmão, será velada na Capela Municipal de Ortigueira, nos campos gerais do Paraná. Natural do município, a jovem atualmente estava residindo em Apucarana, norte do Estado, cidade, palco da tragédia. O irmão dela foi preso e confessou o crime.

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o corpo foi levado para Ortigueira, município onde também tinha familiares. O horário do início do velório ainda não foi divulgado pela família, mas acontece ainda na manhã deste sábado (6).

O crime:

A vítima foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (5), sendo espancada em sua casa, no Jardim Ponta Grossa, zona norte. O crime aconteceu na rua Emílio de Menezes. Uma barra de direção pode ter sido a arma usada para matar a moça.

Suelem Aparecida dos Santos Roberto foi encontrada na sala de sua casa com ferimentos na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte. A informação de que a jovem estava grávida foi confirmada pelo Samu à Polícia Militar (PM).

A vítima estaria no quinto mês de gestação e tem uma filha de oito anos, que estava na escola no momento do crime. O socorro foi acionado por vizinhos que ouviram os gritos da vítima. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local encontraram a jovem morta.

Familiares da vítima foram até o local e foram ouvidos pelos policiais. A gestante morava há mais de um ano na casa, e o irmão da vítima estaria na residência, acompanhado de uma mulher ainda não identificada, momentos antes do crime. Para ver a entrevista, clique aqui.

Prisão do irmão

Uma equipe da Polícia Civil de Apucarana prendeu, no final da tarde desta sexta-feira (5), o irmão da gestante morta por espancamento no Jardim Ponta Grossa. O rapaz de 28 anos admitiu ter sido o autor dos golpes que vitimaram Suelem Aparecida dos Santos Roberto, 25 anos, e afirmou que se defendeu da vítima, que estaria armada com uma faca e teria ameaçado ele e sua família. Ele foi preso em Mandaguari na companhia da esposa e dois filhos. A mulher, que testemunhou os acontecimentos, também foi levada para sede da 17ª SDP em Apucarana, onde deve ser ouvida.

Em depoimento extraoficial, dado à imprensa, o rapaz afirma que deu oito golpes na irmã após uma discussão motivada pelo comportamento da irmã, que teria jogado fora parte do almoço preparado pela sua esposa. Ele afirma que estava de mudança para Apucarana e permaneceu alguns dias na casa onde a irmã reside e foi morta. O imóvel, segundo ele, é da mãe dos dois. "Estava de mudança hoje mesmo, estava arrumando a casa para ir embora", contou.

Na versão dos fatos que ele repassou à imprensa, a irmã teria se armado de uma faca, fazendo com a esposa e os filhos fugissem para fora da casa. "Perdi a cabeça", disse.

Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, várias equipes da Polícia Civil atuaram na prisão em uma força-tarefa criada rapidamente a partir da comunicação do crime. "Equipes nossas diligenciaram em vários endereços dele em Jandaia do Sul e o encontramos em Mandaguari", comenta o delegado, acrescentando que o rapaz não resistiu à prisão. Preso em flagrante, ele tem registro criminal por violência doméstica.

"O irmão deve responder pelo crime de feminicídio agravado e aborto, uma vez que ele sabia da gestação da irmã", comenta o delegado.

O delegado adjunto, André Garcia, também participou da prisão e disse que o irmão mandou um áudio para a mãe deles, logo após o crime. "Ele confessou, inclusive ouvimos a mãe deles, ela nos apresentou uma mensagem de áudio, que ele confessa a morte da irmã. Desde que aconteceu o crime, nossos investigadores estavam em buscas do autor e em menos de quatro horas, conseguimos a identificação e a prisão", finaliza o delegado. Para ler mais, clique aqui.

