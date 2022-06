Gasolina comum está até R$ 0,43 mais barata em Apucarana

Da Redação

Reflexo do corte dos tributos federais chegou às bombas nesta quarta-feira (29) em Apucarana

O corte de tributos federais no preço dos combustíveis chegou às bombas dos postos de Apucarana, no norte do Paraná, com queda de até R$ 0,43 no litro da gasolina comum. Pesquisa feita no aplicativo Menor Preço Nota Paraná mostra que o litro do combustível derivado do petróleo foi vendido entre R$ 6,87 a R$ 7,07, com preço médio de R$ 6,97.



Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feita entre 19/06 a 25/06 em 14 postos de Apucarana, mostra que a gasolina comum custava em média R$ 7,40, com preço mínimo encontrado a R$ 7,20 e preço máximo de R$ 7,59.

ARAPONGAS

Em Arapongas o valor da gasolina comum também recuou, e está até R$ 0,41 mais barata. Levantamento junto ao aplicativo Menor Preço aponta que o combustível está sendo comercializado nesta quarta-feira (29) com valores entre R$ 6,89 até R$ 6,99, com preço médio de aproximadamente R$ 6,94.

Na semana passada a ANP levantou preços em 9 estabelecimentos de Arapongas, e constatou que o combustível era vendido pelo preço médio de R$ 7,35, com preço mínimo de R$ 7,27 e preço máximo de R$ 7,49.

