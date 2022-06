Apucarana é uma das cidades com a gasolina mais cara do PR, diz ANP

Da Redação

Conforme a pesquisa, o preço médio da gasolina na cidade é de R$ 7,42

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou um levantamento nesta terça-feira (21), a respeito dos valores dos combustíveis. E, conforme a pesquisa, Apucarana é uma das cidades com a gasolina mais cara do Paraná.

continua após publicidade .

Como a análise foi feita na última semana, entre os dias 12 e 18 de junho, não leva em conta o último reajuste feito pela Petrobras, onde o preço médio da gasolina da petroleira para as distribuidoras passou a ser de R$ 3,86 para R$ 4,06. Para o diesel, o preço médio de venda da estatal para as distribuidoras era de R$ 4,91, passando a R$ 5,61 por litro.

A análise aponta que o preço médio do combustível na Cidade Alta é de R$ 7,42, registrando o maior valor do Estado. O valor mínimo encontrado foi de R$ 7,37, já o máximo foi de R$ 7,49.

continua após publicidade .

Para o levantamento, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis levou em consideração o preço de 14 postos de combustíveis da cidade.

Veja: fonte: Da Redação A ANP divulgou o levantamento nesta terça-feira (21)

Com o novo reajuste de preços dos combustíveis no último sábado (18), o diesel já está mais caro que a gasolina na maioria dos postos de Apucarana. Em apenas dois estabelecimentos pesquisados pelo TNOnline na cidade na segunda-feira (20) os valores do diesel estão menores do que a gasolina.

continua após publicidade .

No país



Ainda conforme o levantamento da ANP, o litro da gasolina já chega a R$ 8,99 em alguns postos do país. Já o do diesel, o maior preço encontrado foi de R$ 8,63.

De acordo com a pesquisa, o valor médio do litro do diesel passou de R$ 6,886 para R$ 6,906, uma alta de 0,29%. Na semana, o maior valor encontrado para o diesel foi de R$ 8,630, enquanto o menor foi R$ 5,640. Na semana anterior, o maior valor encontrado tinha sido de R$ 8,430.



continua após publicidade .

Já o preço médio do litro da gasolina recuou de R$ 7,247 para R$ 7,232, uma queda de 0,21%. O maior valor encontrado foi de R$ 8,990. O menor, R$ 6,170. Na semana anterior, o maior valor encontrado tinha sido de R$ 8,490.

Já o valor médio do etanol caiu de R$ 5,002 para R$ 4,910, uma queda de 1,84%. No posto mais caro pesquisado pela agência, custava R$ 7,890. No mais barato, R$ 3,890.

A ANP coletou preços em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil.