Ganhador de rifa para tratamento de câncer devolve carro

O ganhador de uma rifa realizada em Apucarana, no Norte do Paraná, resolveu não ficar com o carro sorteado para ajudar a pagar o tratamento de câncer da pequena Manuela Noel, de 5 anos, também moradora da mesma cidade.

O educador físico e empresário Fábio Venâncio, de 31 anos, ganhou um Citroën C3 Picasso 2007 depois de comprar um bilhete da rifa oferecido por um amigo da família. "Tomei essa decisão porque sei como é difícil um tratamento, ainda mais para uma criança de apenas cinco anos", relatou.

Os pais de Manuela, Fernanda e Evandro Noel, ficaram muito felizes com a atitude de Fábio. "Sabemos que temos um longo caminho pela frente, que pode durar de 6 a 8 meses, ou até mais. Não conhecíamos o ganhador, mas ficamos surpresos e felizes em saber que existem muitas pessoas boas espalhadas por aí. Muito obrigado a todos que contribuíram com essa luta", comenta Evandro.

Diagnóstico

Manuela Noel foi diagnosticada com câncer em outubro de 2021 e o tratamento da doença que é realizado em Curitiba. Ela e sua mãe, a vendedora Fernanda da Silva Noel, precisaram se mudar para a capital paranaense para frequentar o Hospital Oncopediátrico Erastinho, onde a menina irá cuidar do câncer localizado no úmero, região do ombro, denominado Sarcoma Ewing.

Recentemente, Manuela passou por uma cirurgia para retirada de parte do osso afetado e enxerto, além das sessões de quimioterapia, que continuam por mais um período. Fernanda, que é vendedora, não está trabalhando por conta do tratamento da filha e deve permanecer apenas nos cuidados da menina nos próximos meses.

O pai de Manuela, Evandro Noel, continua morando em Apucarana e trabalhando como gerente de vendas em uma loja de materiais de construção de Arapongas, e deve visitar a esposa e a filha esporadicamente.

Assista ao vídeo da entrega ao ganhador, que devolveu o prêmio à família:

