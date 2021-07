Da Redação

Força-tarefa é criada para combater furto de fios de energia

Os furtos de fios elétricos tornaram-se um desafio para a segurança pública de Apucarana e região por causa do grande número de casos. Na manhã desta segunda-feira (26) Apucarana formou uma força-tarefa para prevenir e combater o esses roubos e furtos de cabos de energia. Além da intensificação dos trabalhos de inteligência e ostensivo das polícias civil e militar, a prefeitura e o poder judiciário terão participação em ações para enfrentar a prática desse crime na cidade.

continua após publicidade .

A medida foi anunciada em reunião na prefeitura com a participação do prefeito Junior da Femac, do vice-prefeito Paulo Vital, do diretor do fórum, juiz Osvaldo Soares Neto, do comandante de 10º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio, do presidente da Sociedade Rural, Armando Boscardi; e dos representantes da Polícia Civil, superintendente Fábio Navas e o investigador Roberto Francisco dos Santos.

A participação da prefeitura nesta força-tarefa vai acontecer por meio da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Trânsito, e o judiciário terá foco nas medidas cautelares, busca e apreensão e prisão preventiva. Além de estabelecer a integração das forças de segurança, Município e Justiça, o encontro definiu como essencial a participação da população no combate a esse crime que pode ser feita pelo registro do boletim de ocorrência (BO) e realização denúncias anônimas pelos telefones 181 (disque denúncia), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 153 (Guarda Municipal).“Precisamos dessa importante ajuda da comunidade.

continua após publicidade .

Se presenciarem uma ação suspeita de roubo de cabo de energia, por favor, denunciem ligando para qualquer dos quatro números das forças de segurança”, orienta a comandante Fácio. Conforme explica o superintendente Fábio Navas da Polícia Civil, o registro do boletim de ocorrência pode ser feito online pelo lin-khttps://www.policiacivil.pr.gov.br/BO#. “É muito importante esse registro da ocorrência para que possamos quantificar a prática desse crime e ajudar nas investigações dos envolvidos”, complementa o investigador Roberto Francisco dos Santos.

O prefeito Junior da Femac destacou que a administração municipal está unindo as forças de segurança para combater esse crime. “As polícias civil e militar têm feito vários esforços neste sentido que demonstram que há uma organização criminosa responsável pela significativa ocorrência de roubo e furto de cabos de energia. Agora a prefeitura e a justiça entram para apoiar esse trabalho”, afirma Junior da Femac.