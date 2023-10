Fogo para queima de lixo aciona bombeiros em duas ocorrências

Por volta das 12h50, uma casa quase pegou fogo na Rua Deolindo Massambani, no Jardim Vale do Sol.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana (PR) foi acionado para duas ocorrências de princípio de incêndio. Apenas na tarde deste domingo (15), as viaturas precisaram se deslocar para duas localidades.

Por volta das 12h50, uma casa quase pegou fogo na Rua Deolindo Massambani, no Jardim Vale do Sol. De acordo com os bombeiros, o morador da residência colocou fogo em um monte de lixos que estava descartando, mas o fogo foi ganhando intensidade e, com o risco de atingir a casa, os bombeiros foram acionados.

A equipe conseguiu controlar as chamas, evitando que a casa fosse atingida pelo incêndio. Ninguém ficou ferido.

Já por volta das 13h17, na Rua Dédalos, na Vila Nova, um princípio de incêndio ambiental foi registrado em uma região de vegetação.

Os bombeiros ao chegarem ao local foram informados que um homem estava queimando algumas folhas de papel no local, quando perdeu o controle do fogo, que foi se alastrando.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, as chamas foram contidas e ninguém ficou ferido.

