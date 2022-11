Final do ano coloca Hemonúcleo de Apucarana em alerta

Da Redação

Hemonúcleo de Apucarana tem uma média diária de 28 doadores, mas a capacidade é de 40

O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado nesta sexta-feira (25) e serve de alerta para a importância de manter as doações no final de ano. Em dezembro, período de férias para muitas pessoas, o movimento cai nas unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar). Por isso, o Hemonúcleo de Apucarana faz um apelo para que a população continue colaborando para garantir o atendimento a vários hospitais da região com a chegada das festa de Natal e de Réveillon.

A assistente social Marta Maria Galvão Harder explica que a unidade apucaranense atende o Hospital da Providência, o Materno-Infantil e o Instituto do Rim, de Apucarana; a Santa Casa e o Hospital Norte do Paraná (Honpar), de Arapongas; e o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul.

“Nós coletamos, em média, 600 bolsas de sangue por mês, mas nossa demanda varia de 800 a mil bolsas. A gente agradece aos doadores, mas esperamos que essa data (Dia Nacional do Doador) ajude a sensibilizar mais pessoas a colaborar com o Hemonúcleo”, afirma Marta.

Segundo ela, a principal carência é dos tipos “O positivo” e “O negativo”. “Infelizmente, há uma queda com o final do ano. Em outubro, por exemplo, já fechamos com 550 bolsas apenas. Em novembro, estamos fazendo uma grande mobilização para chegar a 600 pelo menos. É algo que nos preocupa no final do ano. Por um lado, o número de doações cai nesse período; por outro, aumentam as solicitações de hospitais por conta de acidentes de trânsito”, assinala.

Marta convoca as pessoas para retornarem após a primeira doação. “Muitos doam uma ou duas vezes, mas não voltam. Os homens podem doar quatro vezes por ano, com intervalo de 60 dias em cada doação. Já as mulheres podem doar três vezes, com intervalo de 90 dias”, explica.

O Hemonúcleo tem uma média diária de 28 doadores, mas a capacidade é de 40. A assistencial social afirma que a unidade, dentro do possível, está aumentando os horários de atendimento. De segundas, quartas e sextas, o serviço funciona das 8h às 11h e das 13h às 16h; e às terças e quintas, das 8h às 11h.

O Hemonúcleo também atende no segundo sábado de cada mês, das 8h às 11h, e na terceira terça-feira de cada mês, das 17h às 20h. Não há atendimento às terças e quintas à tarde por falta de médico. Nestas datas, a unidade realiza a coleta de sangue de forma itinerante em outros municípios.

ÔNIBUS

O Hemonúcleo de Apucarana pretende começar a usar no começo do próximo ano o ônibus adaptado e equipado para a coleta de sangue doado ao município pela Viação Apucarana Ltda e repassado à unidade. O veículo conta com mobiliário, geladeiras e ar-condicionado que permitem as condições de refrigeração para a conservação das bolsas de sangue coletadas. Um processo burocrático ainda está sendo vencido antes da sua utilização, que irá facilitar o trabalho de coleta nos municípios da região.

DOADOR

Para ser um doador de sangue, o interessado deve procurar uma das unidades de coleta no Paraná. Em Apucarana, o Hemonúcleo afirma que o ideal é agendar o atendimento pelo telefone (43) 3420-4200.

Em cada coleta, são retirados cerca de 450 ml de sangue. O doador precisa estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal) e pesar no mínimo 51kg.

