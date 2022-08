VAL doa ônibus para a coleta itinerante de sangue; saiba mais

Da Redação

A Viação Apucarana Ltda, que integra o Grupo Comporte, fez nesta sexta-feira (12/08) a doação ao Município de um ônibus adaptado e equipado para a coleta de sangue. Na sequência, o veículo será repassado ao Hemonúcleo e vai percorrer bairros de Apucarana e também municípios da região. A expectativa é que, com a ampliação do serviço itinerante, haja um aumento das doações de sangue.

As chaves e a documentação do veículo foram repassadas ao prefeito Junior da Femac pelo diretor operacional do Grupo Comporte, Roberto Jacomelli, que esteve acompanhado de Enivaldo Bertazzo, gerente da Viação Apucarana Ltda. Também prestigiaram o ato, realizado na garagem da VAL, funcionários da empresa, secretários municipais e os vereadores Rodrigo Lievore e Jossuela Pirelli.

O prefeito Junior da Femac afirma que as doações de sangue são fundamentais e contribuem para salvar vidas. “O Hemonúcleo de Apucarana é muito atuante, mas é importante que exista o trabalho móvel para atender a população dos bairros, as empresas e escolas”, cita Junior da Femac.

O prefeito afirma que o ônibus possui mobiliário, geladeiras e ar-condicionado que permitem as condições de refrigeração para a conservação das bolsas coletadas.

“O custo total, com a adaptação, seria de cerca de R$ 120 mil e estamos recebendo como doação da empresa VAL. Esse ônibus vai percorrer os bairros e peço que as pessoas façam esse ato de solidariedade, pois ninguém sabe quem será a próxima pessoa que precisará de sangue”, - Junior da Femac., prefeito de Apucarana - Junior da Femac., prefeito de Apucarana

O diretor do Grupo Comporte afirma que a empresa VAL, além de realizar o serviço de transporte de passageiros, também busca se envolver com as questões da cidade. “A doação do ônibus para a coleta de sangue está neste contexto e espero esta ação sirva de modelo para outros projetos que pretendemos desenvolver em sintonia com a Prefeitura de Apucarana”, frisa Jacomelli.

Juliana Petchak, chefe do Hemonúcleo de Apucarana, afirma que o ônibus permitirá a ampliação do serviço de coletas externas, que já é realizado. “Atualmente fazemos com uma Van, mas com o ônibus teremos mais espaço para os nossos materiais e também vamos conseguir dar uma melhor acomodação para os doadores”, salienta, acrescentando que o atendimento móvel envolve 12 funcionários, abrangendo motorista, médico, profissionais de enfermagem e do setor administrativo.

Juliana estima que com o ônibus será possível coletar entre 40 e 50 bolsas em cada visita. “O objetivo é chamar a atenção da população e estimular as pessoas a fazerem a doação. Facilitará também para as empresas, que muitas vezes têm dificuldade de liberar o trabalhador para vir até o Hemonúcleo”, pontua.

A chefe do Hemonúcleo de Apucarana lembra que o tempo médio da cada doação é de 30 a 40 minutos. “Podem doar pessoas a partir dos 16 anos - que devem estar acompanhados do responsável - até 69 anos, desde que a primeira doação tenha ocorrido antes dos 59 anos”, esclarece Juliana.

