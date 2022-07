Final de semana em Apucarana conta com Festival de Inverno; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O final de semana será animado para os apucaranenses, e só ficará em casa quem realmente desejar. A programação cultural de Apucarana conta com o 1º Arraiá Solidário no sábado (09), apresentação do "Bailinho do Plantão Sorriso" no domingo (10), e o concerto da Orquestra Sinfônica da UEL na segunda-feira (11). As atrações fazem parte do 1º Festival de Inverno realizado na Cidade Alta.

continua após publicidade .





SÁBADO

continua após publicidade .

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana promove neste sábado (09), das 16 às 22 horas, no Espaço das Feiras, o 1º Arraiá Solidário.

Além de barracas de hortifruti, artesanato, moda, decoração e gastronomia, o evento também irá angariar agasalhos e alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em vulnerabilidade social.





continua após publicidade .

DOMINGO

A programação cultural do 1º Festival de Inverno de Apucarana reserva para domingo (10) a apresentação “Bailinho do Plantão Sorriso”, às 10 horas, no Cine Teatro Fênix.

O Plantão Sorriso é uma organização cultural criada em 1996, em Londrina, com o objetivo de levar a arte da palhaçaria para crianças internadas nos hospitais, proporcionando momentos de descontração, risos e brincadeiras. Para isso, conta com um elenco formado por palhaços e palhaças profissionais, treinados e capacitados para atuar no ambiente hospitalar.

continua após publicidade .

“Bailinho do Plantão” é um espetáculo musical para as crianças e toda a família, com pitadas de alegria e bom humor que sempre faz parte da programação oficial do carnaval londrinense. Encanta o público em ruas, praças, teatros, distritos rurais, shoppings e hospitais, e neste domingo será a vez do público de Apucarana.

A excelência do trabalho do Plantão Sorriso teve o reconhecimento oficial em 1999, quando recebeu os Títulos de Utilidade Pública Municipal e Estadual; e em 2015, com a conquista da Medalha Ouro Verde – a maior honraria concedida pelo município de Londrina.

continua após publicidade .





SEGUNDA-FEIRA

Já na segunda-feira (11), os apucaranenses terão a oportunidade de assistir, também no Cine Teatro Fênix, o concerto de gala da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina.



A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL) vai se apresentar sob a regência do maestro italiano Massimiliano Carraro, o concerto de gala terá na abertura “O Guarani”, de Carlos Gomes. O solista da noite será o venezuelano Fábio Paez.



A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, primeira orquestra sinfônica do Paraná, foi criada oficialmente 1984, tendo como objetivos: interpretar e difundir o repertório sinfônico tradicional e contemporâneo com ênfase na música brasileira.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News