Filha usa rodo para agredir mãe em Apucarana; PM e Samu foram chamados

A ocorrência foi registrada no Núcleo João Paulo

Uma mulher moradora do Núcleo João Paulo chamou a Polícia Militar (PM), por volta das 18h50 desta quinta-feira (30), após ser agredida pela própria filha, em Apucarana, norte do Paraná. A mãe disse que foi arrastada pelo chão e golpeada com um rodo.

A mãe contou à PM que ela e a filha tiveram uma discussão, depois, foi agredida com tapas, socos, chutes, puxões de cabelo, sendo arrastada pelo chão. A mulher ainda relatou que a filha usou um rodo para bater nela.

Conforme a polícia, a mulher estava com escoriações pelo corpo e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A filha fugiu antes da chegada da PM.

