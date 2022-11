Filha procura por mãe que está desaparecida há dois dias em Apucarana

Da Redação

Sandra Regina Moreira Dias Fogaça está desaparecida

A costureira Sandra Regina Moreira Dias Fogaça, de 41 anos, moradora de Apucarana, norte do Paraná, está desaparecida desde a manhã de quinta-feira (3), quando saiu do bairro Jardim Trabalhista. A filha dela, Erika Moreira Dias, está desesperada por notícias da mãe.

Ela conta que sua mãe parou de responder mensagens por volta das 11 horas de quinta-feira. "Ela estava conversando com um amigo. Chegou a postar fotos no Instagram, depois disso parou de responder. Deste então a gente não consegue falar com ela", conta.

De acordo com Erika, a mãe saiu de casa somente com a roupa do corpo um vestido da cor rosa, dirigindo um Fusion branco 2017. A família registrou um boletim de ocorrências na sexta-feira (4), na 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

Telefones para contato são (43) 3420-6700 (Polícia Civil), 99694-2830 e 99607-9322.

