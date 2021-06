Filha de desaparecido de Apucarana coleta DNA; assista

Continua após publicidade

A filha do produtor rural e ex-vereador Valdevino Bertoli, de Apucarana, que desapareceu em agosto de 2017, realizou coleta de exame de DNA, para o banco de dados do Paraná, na manhã desta quinta-feira (17).

Leda Bertoli espera que com o procedimento consiga alguma resposta. "Esse exame é uma coisa boa, espero que isso ajude, já é um meio mais rápido para tentar localizar as pessoas desaparecidas, em agosto vai completar quatro anos, sem pistas, não chega a lugar nenhum, ficamos no escuro, como sempre. A polícia investigou, mas não chegou a lugar nenhum, então com esse exame, surgi mais uma esperança de respostas", disse.

Por causa do tempo que já passou e pela idade do pai, 78 anos, a filha já não tem esperanças de encontrá-lo com vida. "A gente fica na dúvida, pelo tempo até que passou achamos que ele tenha falecido, mas quero uma resposta, preciso que alguém fale alguma coisa", destaca.

O perito da Polícia Federal, Roberto Maurício, ressaltou a importância do procedimento realizado em todo Estado nesta semana e acredita que casos de desaparecidos serão resolvidos. "Esse DNA será cruzado com o banco de dados nacional, se aparecer algo, as famílias serão avisadas, se algum lugar tem uma pessoa que desapareceu viva ou restos mortas, será cruzado com os dados e qualquer coincidência a família será avisa. acredito que alguns casos serão resolvidos. As famílias sempre tem esperança de encontrar, então vieram fornecer o material para coleta. É muito importante fazer esse cruzamento, coletar material", explica.

Veja a entrevista com a Leda:

Assista a entrevista com o perito:

Adriana Marques, mãe da jovem Emily que está desaparecida há 11 anos, também realizou o procedimento nesta manhã.