Fase Municipal dos JEP's é aberta em Apucarana no Lagoão

Da Redação

Nesta quarta-feira (20), o Ginásio de Esportes José Antônio Basso, o Lagoão, em Apucarana, com cerca de 3 mil pessoas, foi palco da solenidade de abertura da fase municipal dos 68ª Jogos Escolares do Paraná (JEP´s).

continua após publicidade .

A competição, que prossegue até o dia 29 de abril em quatro modalidades, terá a presença de 19 estabelecimentos de ensino da rede pública e particular do município. A praça esportiva ficou lotada com a presença dos alunos dos quintos anos das 35 escolas municipais e tendo a participação da Banda Municipal Maestro João Florindo.

Estiveram presentes no cerimonial o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital, o Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, o superintendente da pasta, Tom Barros, o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, vereadores, secretários municipais, os professores de educação física e diretores dos colégios inscritos e, demais autoridades.

continua após publicidade .

As primeiras atrações no evento foram as apresentações das alunas da Escola de Ballet da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana, e de Tainara Luz Ferreira, atleta da Escola de Ginástica da Secretaria Municipal de Esportes. Em seguida ocorreu o desfile das 19 delegações, enquanto, na sequência, a cantora Pérola Crepaldi entoou o hino nacional, dando um brilho todo especial para a solenidade.

Um dos momentos de muita emoção foi o encontro de gerações de atletas, do aluno Cauã Carlos Lucchesi da Silva, 14, do Colégio São José, com o paratleta Giovane Vieira de Paula, 23, que conduziram a tocha e acenderam a pira olímpica, sendo festejados pelo público presente.

Carlos participa de competições de atletismo. No ano passado foi medalha de prata nas provas de 800m e de 2.000m nos Jogos Escolares do Paraná (JEP's), em Cascavel, e disputou os Jogos Escolares Brasileiros (JEB's), no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Giovane, ex-aluno do Colégio Estadual Polivalente, foi medalha de bronze na Copa do Mundo de Paracanoagem, em Szeged na Hungria, e conquistou a medalha de prata na prova de 200m na categoria VL3 nos Jogos Paralímpicos, de Tóquio no Japão.

Na sequência, o aluno Lucas Vivan, da equipe de futsal do Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo, realizou o juramento do atleta.

O prefeito Junior da Femac, que fez a abertura da competição, estava muito feliz. “A pandemia nos tirou muita coisa, mas não tirou a vontade de nós retornarmos com as atividades, sobretudo com as atividades do esporte. Hoje o Lagoão, casa do esporte de Apucarana, maior praça esportiva do Vale do Ivaí, recebeu milhares de alunos, que demostraram mais uma vez que o esporte faz essa energia acontecer. A fase municipal é o início, a descoberta e a revelação de muitos talentos e trouxemos aqui o Giovane Vieira, medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, para inspirar essa galera toda. É uma alegria muito grande poder ver os jovens, as crianças e os adolescentes todos unidos em torno do esporte”, destaca o prefeito Junior da Femac, que parabenizou os professores de educação física do município.

continua após publicidade .

Depois de dois anos sem a fase municipal dos JEP´s, o professor Grillo estava satisfeito com a abertura da competição. “Com muito orgulho, Apucarana inicia os Jogos Escolares, com os alunos buscando vagas para a fase regional. Com carinho a gente vê esses jovens surgindo para o esporte disputando a fase municipal que é o início de tudo em se tratando de competição escolar. Todos os envolvidos nos jogos estão de parabéns, e foi uma grande solenidade de abertura. Pedimos a Deus que ilumine a todos, a organização, a arbitragem e aos atletas. É uma alegria muito grande ter a retomada dos Jogos Escolares em nossa cidade”, frisa Grillo.

O chefe do NRE, Vladimir Barbosa, também estava contente com a volta da competição. “Parabenizo o secretário Grillo, o prefeito Junior da Femac e todos os professores de educação física pela realização dos jogos, pois graças a vocês estamos retornando as competições. Desejo sucesso a todos os alunos nessa competição tão importante e que já revelou grandes talentos no esporte do Paraná”, cita Barbosa.

continua após publicidade .

Ao final da solenidade, o DJ André Ollly embalou a todos, principalmente os alunos que dançaram os ritmos do momento.

A fase municipal dos JEP´s envolve mais de mil pessoas, entre atletas/alunos, professores, organização e arbitragem. As modalidades em disputa são basquetebol, futsal, handebol, voleibol “A” (nascidos de 01/01/2005 à 31/12/2007) e “B” (nascidos de 01/01/2008 à 31/12/2010), masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade se classificam para a fase regional que acontecerá de 26 a 31 de maio em Marumbi e Kaloré.

Estão inscritos alunos dos colégios Antônio dos Três Reis de Oliveira, Carlos Massareto, Heitor Furtado, Izidoro Luiz Cerávolo, Padre José Canale, Padre José de Anchieta, Coronel Luiz José dos Santos, Agrícola Manoel Ribas, Nilo Cairo, Osmar Guaracy Freire, Polivalente Carlos Domingues Silva, São Bartolomeu, Tadashi Enomoto, Vale do Saber, Evolução, Platão, Mater Dei, São José e Nossa Senhora da Glória.

Nesta quarta-feira (20), aconteceu a primeira rodada do futsal masculino “A”, com sete partidas: três no Lagoão e quatro no Complexo Esportivo Estação Cidadania. Na próxima segunda-feira (25), iniciam as disputas de basquetebol, handebol e voleibol.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.