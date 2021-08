Familiares e equipe pedem orações para 'Carlinhos Vidente'

Da Redação

A equipe e familiares de José Francisco dos Santos, mais conhecido como Carlinhos Vidente, que já morou em Apucarana, pedem orações pela recuperação dele.

Uma nota foi divulgada nas redes sociais dele, que tem milhares de seguidores e conforme a equipe, Carlinhos testou positivo para Covid-19, está internado na UTI, em estado grave.

"O Carlinhos vidente encontra-se hospitalizado já há alguns dias. O Carlinhos após tomar a 1ª dose de vacina foi diagnosticado com Covid-19, mesmo tomando todos os cuidados necessários, e permanece sob cuidados médios na UTI. O estado de saúde dele é grave. A fase da Covid ele venceu, agora está lutando contra as sequelas", consta na nota.

José Ferreira dos Santos, recebeu o apelido de Carlinhos do irmão menor, ainda na infância. O vidente nasceu em Galileia, Minas Gerais, e conta que começou a ter visões quando tinha apenas 7 anos.

O trabalho de Carlinhos ficou conhecido nacionalmente após prever a queda do avião do time Chapecoense ao vivo no programa de TV da apresentadora Olga Bongiovane, no dia 29 de março de 2016.