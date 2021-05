Família de idoso desaparecido acredita em crime; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A família do idoso José Lauro de Paula, que estava desaparecido deste janeiro e foi encontrado morto no último sábado (01), esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, nesta terça-feira (04)

Eles realizaram a coleta de material de DNA que pode identificar o corpo encontrado em avançado estado de decomposição.

No entanto, por questões legais, ele deverá ser sepultado como 'desconhecido' até a confirmação dos exames. Documentos em nome do idoso foram encontrados onde o corpo estava.

A família ainda acredita que houve crime no desaparecimento e morte do aposentado.

José Lauro morava sozinho em uma pensão no centro de Apucarana. Veja entrevista feita no IML com o irmão dele, Nelson de Paula