Família de bebê que perdeu a mãe agradece ajuda recebida

A família de Ana Maria, de apenas 13 dias, que perdeu a mãe Elaine Camargo de Jesus, de 31 anos, com suspeita de Covid-19, no dia 11 de maio, agradece as doações feitas pela comunidade apucaranense.

"Gostaria de agradecer às pessoas que ajudaram e continuam colaborando muito com a minha sobrinha. Ganhamos muitas roupas, leite, não só para a Ana Maria, mas para as outras crianças. Que Deus abençoe a todos", reforça a irmã da mãe da recém-nascida, Elisângela Camargo de Jesus.

No dia 12 de maio, Elisângela pediu ajuda para a comunidade, pois sua irmã deixou mais três crianças para cuidar. Quem quiser continuar colaborando com a família pode entrar em contato com Janaína e Elisângela, pelos telefones (43) 99672-3907 e (43) 99640-6050.