Família de Apucarana pede doações para bebê que perdeu a mãe

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A família de Ana Maria, de apenas 8 dias, que perdeu a mãe Elaine Camargo de Jesus, de 31 anos, com suspeita de Covid-19, pede ajuda para comprar fraldas, leite e roupas.

Conforme a irmã da mãe da recém-nascida, a apucaranense Elisângela Camargo de Jesus, Elaine morreu na madrugada desta segunda-feira (10), após sentir falta de ar. "Estão falando que ela morreu de Covid-19, mas meu cunhado comentou que quando ela estava grávida já estava com muito cansaço. Depois que ganhou a Ana Maria Ela, ela não deixou ninguém dormir com ela por conta do barulho que estava fazendo quando respirava", conta.

De acordo com Elisângela, Elaine foi diagnosticada pneumonia viral, com suspeita de covid. "Na madrugada desta segunda-feira, minha irmã foi amamentar e começou a sentir falta de ar, foi internada, mas não resistiu. Nosso pai morreu de covid há cerca de um mês também. Não está fácil", explica.

A irmã de Elaine diz que o cunhado está desesperado, pois tem mais três crianças para cuidar. "Eles estão precisando de roupinhas, fraldas, leite Nestrogeno 1, entre outros alimentos para os irmãos de Ana Maria", reforça. Quem puder ajudar é só entrar em contato com Janaína e Elisângela, pelos telefones (43) 99672-3907 e (43) 99640-6050.