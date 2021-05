Família coloca cruz onde corpo de idoso foi encontrado

Continua após publicidade

Familiares de José Lauro de Paula, de 70 anos, que ficou desaparecido por mais de três meses em Apucarana e teve o corpo encontrado em uma propriedade rural na Vila Apucaraninha no último dia 01, realizaram uma cerimônia de despedida no local da morte neste sábado (08).



Segundo a família, o ato foi para 'cumprir sua missão', e também para que possam aceitar a morte dele, da forma como aconteceu.

Os irmãos de José Lauro, demais familiares e amigos promoveram um momento de despedida com uma celebração e puseram uma cruz onde os restos mortais foram localizados no matagal.

No local, ainda tem restos de cabelo do aposentado. Foi neste ponto que a cruz foi fincada no chão. O resto dos ossos e roupa que usava, estavam a menos de cinco metros do crânio. A Polícia Civil ainda investiga as causas da morte e espera resultados de exames do IML.

A família espera para esta semana a liberação do Ministério Público de Apucarana para realizar o sepultamento, mesmo desconhecido até o resultado de exames de DNA, que já fizeram.

Foto por TNOnline

Nelson de Paula, irmão de José Lauro, teve autorização do dono da propriedade onde ele foi achado para marcar a área com a cruz e fazer uma oração de despedida, com a presença do Padre Alessandro, da catedral Nossa Senhora de Lourdes.