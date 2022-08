Expoagri inicia com exposição de projetos da escola-fazenda; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Exposição Agrícola de Apucarana, Expoagri 2022, teve início nesta quinta-feira (11) com mostra de 52 projetos de alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Ribas (Colégio Agrícola). Realizada em parceria pela instituição de ensino e Prefeitura Municipal, o evento prossegue até sábado (13) com shows artísticos e praça de alimentação.

continua após publicidade .

A abertura oficial contou com a presença de diretores do Colégio Agrícola, de prefeitos da região, secretários municipais e vereadores, além de representantes de entidades ligadas ao setor, como o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também prestigiaram o evento representantes de faculdades e de ensino profissionalizante, como a FAP, Facnopar UTFPR, Senac e Sesc, além de autoridades militares e de alunos e ex-alunos do Colégio Agrícola.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, não pôde estar presente e gravou um vídeo que foi veiculado na cerimônia de abertura. O prefeito lembrou que a Expoagri ocorre desde 1983 e, a partir de 2019, passou a contar com a Prefeitura como co-realizadora. “Fizemos o primeiro evento neste novo formato com grande sucesso, mas que devido à pandemia precisou ser interrompido nos últimos dois anos”, reiterou Junior da Femac.

continua após publicidade .

O prefeito afirma que a Expoagri une ensino, pesquisa e a promoção da cultura rural. “Além da parte pedagógica, com a mostra dos projetos dos alunos, a Expoagri alia também shows e gastronomia. A Expoagri vem se consolidando como um dos grandes eventos de Apucarana, do Vale do Ivaí e do Paraná”, salientou Junior da Femac.

O presidente do Legislativo, Franciley Preto Godoi (Poim), falou em nome dos demais vereadores presentes. Já o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade, falou em nome dos prefeitos de Cambira, Bom Sucesso, Jandaia do Sul e Sabáudia. “O Colégio Agrícola de Apucarana é um ícone para a região e sabemos que a maioria dos alunos sai empregada ao terminar o curso”, frisa o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade.

A diretora-geral do Colégio Agrícola, Rose Pimenta Campos, ressaltou o trabalho de toda equipe, especialmente do diretor da fazenda-escola, Julio Pedroso, e do diretor auxiliar da instituição, Anderson José Bellini. “Também quero citar o Evanildo Mantine, que por 26 anos foi diretor desta instituição de ensino, e com quem aprendi muito”, ressalta Rose.

continua após publicidade .

A diretora afirma que, de acordo com a parceria com o Município, o Colégio Agrícola é responsável pela parte pedagógica do evento. “Por tudo o que acontece dentro do colégio e que é a essência da instituição, que é o ensino e a aprendizagem”, reitera, acrescentando que a comunidade está convidada a visitar a instituição e a conhecer o trabalho dos estudantes, de hoje até sábado, no período das 8h às 18h.

O ex-diretor Evanildo Mantine lembra que a Expoagri foi criada em 1983 e passou por evoluções. “Com o passar dos anos, com as novas tecnologias, sempre fomos aprimorando o evento. Agora, com essa parceria com a Prefeitura, foram agregados shows e a gastronomia, mas sem perder o espírito de quando o evento foi criado, que é apresentar os trabalhos dos alunos para a comunidade”, reforça Mantine.

Com relação às atrações gastronômicas, a abertura da praça de alimentação acontecerá diariamente a partir das 18 horas, onde estarão presentes comerciantes da Feira da Lua, da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e também a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) do Colégio Agrícola.

continua após publicidade .

Quanto aos shows, os artistas se apresentarão em um palco junto à praça de alimentação. Na sexta-feira (12), haverá show com Teodoro & Sampaio e, no sábado (13), com Carreiro & Capataz.

Confira a programação da Expoagri 2022:

continua após publicidade .

– Visitação dos projetos aberta ao público – dias 11, 12 e 13 de agosto, das 08h às 18h;

– Praça de alimentação – Dias 11 e 12 de agosto, a partir das 18h e, dia 13 de agosto, a partir das 12h;

– Teodoro & Sampaio – dia 12 de agosto, com show de abertura com Bruno Scandalli, a partir das 22h;

– Carreiro & Capataz – dia 13 de agosto, com show de abertura com Rafa Lemos, a partir das 22h.

Todos os shows têm entrada gratuita.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News