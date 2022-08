Colégio Agrícola vive expectativa para Expoagri em Apucarana; assista

Da Redação

O clima é de muita expectativa entre alunos e professores do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas para a Exposição Agrícola de Apucarana (Expoagri). O evento vai acontecer entre os dias 11 e 13 deste mês. A estimativa de público é de 30 mil pessoas durante os três dias de programação, que prevê apresentação de projetos dos estudantes nas áreas de agricultura e pecuária, além de shows sertanejos. Veja o vídeo abaixo.



A Expoagri foi suspensa durante a pandemia de covid-19 e está de volta após dois anos, sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Apucarana. A apresentação dos projetos desenvolvidos pelos alunos vai ocorrer das 8 às 18 horas nas instalações do Colégio Agrícola. Após este horário, os portões serão fechados para os visitantes e a exposição prossegue na Rua Marcílio Dias, em frente ao estabelecimento de ensino, onde a Prefeitura vai montar a praça de alimentação, o parque com brinquedos e também a estrutura para os shows.

Na sexta-feira (12), a atração é a dupla Teodoro e Sampaio e, no sábado (13), Carreiro e Capataz. Os dois shows começam às 22 horas e são gratuitos.

A diretora do Colégio Agrícola, Rosiney Pimenta, afirma que os alunos estão empolgados com o retorno da exposição. Para os estudantes do terceirão, será a primeira Expoagri, que foi criada em1983 e em 2019 passou a contar com apoio da Prefeitura.

“Tudo aquilo que os alunos aprenderam na teoria vão demonstrar na prática na exposição. É algo importante para eles, porque é uma oportunidade de repassar para a comunidade e para os pais esse conhecimento adquirido aqui no colégio”, afirma. Ela destaca a parceria com a Prefeitura, que trouxe um novo status para o evento. “Acabamos fazendo essa parceria com a Prefeitura também para motivar os alunos e toda a comunidade apucaranense”, diz.

Uma das atrações da exposição será uma maquete que vai retratar, de forma didática, um espaço rural. Uma estrutura de 80 metros quadrados foi montada e reproduzirá lavouras, estradas, criação de animais, rios, edificações rurais, mata ciliar, equipamentos e veículos utilizados no campo. “O objetivo é mostrar o uso que nós temos no espaço rural, que é bem diversificado”, assinala o vice-diretor Anderson Belini, que é responsável pela organização dessa maquete ao ar livre.

Os estudantes não escondem a empolgação e o orgulho de pertencem à instituição. O Colégio Agrícola tem 287 estudantes de 32 cidades do Paraná, além do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Cerca de 150 deles moram em alojamentos do próprio colégio, que conta com uma área total de 95 alqueires na região do Jardim Aeroporto.

Alan Cristian da Silva Araújo, aluno do terceiro ano, tem 19 anos e veio de Ivatuba para estudar em Apucarana. Ele explica que no município de origem, que fica na região de Maringá, o foco é na agricultura. Por isso, o jovem optou pelo Colégio Agrícola para aprender mais também sobre a pecuária. "O aprendizado aqui é muito bom", assinala.

Aluna do segundo ano, Gabriela Vitória Cazarini, 17, é apaixonada pela vida rural. Moradora de Apucarana, ela tem como foco atuar no setor agrícola e discursa em defesa do campo.

"Sempre digo: não teríamos comida, não teríamos água, não teríamos nada, sem o produtor rural. Muita gente não tem noção disso", afirma - Gabriela Vitória Cazarini, Aluna do segundo ano

Programação



– Visitação dos projetos aberta ao público – dias 11, 12 e 13 de agosto, das 8 às 18 horas;

– Praça de alimentação – Dias 11 e 12/08 a partir das 18 horas e, dia 13/08, a partir das 12 horas;

– Teodoro & Sampaio – dia 12/08, com show de abertura com Bruno Scandalli, a partir das 22 horas.*

– Carreiro & Capataz – dia 13/08, com show de abertura com Rafa Lemos, a partir das 22 horas.*

