Estudantes são premiados em concurso de redação sobre o café

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante todo o ano letivo, os 1344 alunos, matriculados nas turmas de 4º ano de todas as escolas municipais, visitaram o Museu do Café

A Prefeitura de Apucarana realizou, na manhã de hoje (24/1), no Cine Teatro Fênix, a premiação dos estudantes que se destacaram no 7º Concurso de Redação do Café. A atividade foi promovida em parceria pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e a Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).

continua após publicidade .

Durante todo o ano letivo, os 1344 alunos, matriculados nas turmas de 4º ano de todas as escolas municipais, visitaram o Museu do Café, situado no Distrito de Pirapó. “Durante as visitas, eles tiveram a oportunidade de conhecer como se deu o início da colonização e a importância da cafeicultura para a constituição do nosso município, reconhecendo a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço,” disse o prefeito Junior da Femac.

“O currículo da rede municipal de Apucarana, elaborado em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular do Paraná (RCPR), prevê que os alunos aprendam sobre a história, a geografia e a cultura locais já nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os nossos professores são orientados a trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e por meio de projetos lúdicos e significativos,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

continua após publicidade .

Depois das visitas ao museu, os estudantes foram convidados a escrever redações sobre o tema. A melhor produção de cada escola foi eleita, pelas respectivas equipes pedagógicas, com base em critérios como originalidade, criatividade, coerência, ortografia e pontuação. Os 34 alunos, cujos textos foram escolhidos, receberam suas medalhas e certificados na manhã de hoje (24/11) no Cine Teatro Fênix.

“Parabéns aos alunos, professores e às secretárias Marli Fernandes (Educação) e Maria Agar (Cultura) pelo desenvolvimento deste importante projeto. Como diz uma frase do historiador e geógrafo grego Heródoto, ‘é preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro’. Eu tenho certeza de que estamos formando uma geração de cidadãos vencedores para o município de Apucarana,” comemorou o vice-prefeito, Paulo Vital.

Conheça os estudantes premiados no 7º Concurso de Redação do Café:

1. Escola Municipal Albino Biacchi – Mariana dos Santos Rodrigues;

2. Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager – Laura Myllena Fuline de Lucio;

3. Escola Municipal Augusto Weyand – Cauan Felipe Silva Mariano,

4. Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo – Ítalo Domingos Caldeira Pinto;

5. Escola Municipal do Campo Padre Antônio Vieira – Ariel Alexander Montero Lara;

6. Escola Municipal do Campo Professor Wilson de Azevedo- Kemyly Karoliny Lima Ferreira;

6. Escola Municipal Dr. Edson Giacomini – Maria Eduarda Pereira de Oliveira;

7. Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro – Pietra Ribeiro Brandão;

8. Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima – Estefany Micaely Martins;

9. Escola Municipal Fábio Henrique da Silva – Bianca da Silva Lopes;

10. Escola Municipal Fernando José Acosta – Marya Eduarda Franco da Silva;

11. Escola Municipal Gabriel de Lara – Agatha dos Santos Ross;

12. Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco – Arthur Felipe de Almeida;

13. Escola Municipal João Antônio Braga Cortes – Pietra Emanuelly de Oliveira;

14. Escola Municipal João Batista – Luana Victória Aviles Belmiro;

15. Escola Municipal José Brazil Camargo – Gabriel Henrique Brandino Carneiro;

16. Escola Municipal José de Alencar – Maria Eduarda R. Franco;

17. Escola Municipal José Idésio Brianezi – Isabela Viana Alves;

18. Escola Municipal Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – Kauã Yuri Ramos;

19. Escola Municipal Karel Kober – Miguel Isaack;

20. Escola Municipal Luiz Carlos Prestes – Giovanna Pereira Nunes;

21. Escola Municipal Mateus Leme – Isadora Lima Rezende;

22. Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami – Wiliam Rodrigues Barbosa ;

23. Escola Municipal Papa João XXIII – Camile Vitória dos Santos S. Lage;

24. Escola Municipal Plácido de Castro – Luana Emanuely de Aguiar;

25. Escola Municipal Presidente Médici – Ana Julia de Matos dos Santos;

26. Escola Municipal Prof. Alcides Ramos – Maria Eduarda Padilha;

27. Escola Municipal Prof. Bento Fernandes Dias – Camila Caroline dos Santos Vieira;

28. Escola Municipal Prof. Durval Pinto – Emanuele Gomes de Oliveira;

29. Escola Municipal Prof. Idalice Moreira Prates – Isadora Lima Nunes;

30. Escola Municipal Prof. Maria Madalena Côco – Bárbara Fernanda Faustino;

31. Escola Municipal Prof. Marilda Duarte Noli – Henzo Gabriel Leite Beidac;

32. Escola Municipal Prof. Marta Pereira da Silva – Vitória Gabriela Franco Herrero;

33. Escola Municipal Senador Marcos Barros Freire – Guilherme L. P. Marques de Oliveira;

34. Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira – Manuella Assolari de Camargo Ribeiro.



Siga o TNOnline no Google News