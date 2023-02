Estudante flagra objetos luminosos no céu do Paraná; assista

Da Redação

Um jovem, de 21 anos, morador de Apucarana, no norte do Paraná, flagrou objetos luminosos, ainda não identificados, no céu de Alvorada do Sul. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 110,6 km, via BR-369.

O estudante João Melo estava em uma das chácaras da localidade, aproveitando o final de semana, quando se surpreendeu ao olhar para o céu. O jovem contou que era por volta das 3h da madrugada de domingo (12) quando registraram o aparecimento dos objetos luminosos.

"Meus amigos estavam sentados na beira do rio, eu já estava dentro da chácara e de repente, um amigo meu entra na casa e fala que estava vendo um negócio no céu, mas como ele já estava um pouco embriagado, então levantei para ver o que estava acontecendo. Quando olhei no céu, vi um triângulo que ficava trocando de cor, era verde, amarelo, e estava isolado no céu. Tinha outro objeto que ficava brilhando muito, tipo uma esfera branca que ficava se movimentando muito rápido, pra baixo, para cima, direita, esquerda. Ficamos olhando por meia hora mais ou menos, até que tudo sumiu", detalha o estudante.

João tem a suspeita do que pode explicar a aparição dos objetos. "Acho difícil ser alienígena, acredito que pode ser talvez uma tecnologia que ainda não foi mostrada para o público, algo de espionagem, o jeito que eles se moviam, era muito bizarro, e tinham 11 pessoas vendo isso", comenta.

Até o momento, nenhum órgão oficial brasileiro ou do Paraná, relatou o aparecimento de objetos não identificados no céu.



Objetos não identificados:

Após forças dos Estados Unidos e Canadá identificarem objetos voadores sobrevoando seus territórios, desta vez as autoridades de China e Uruguai relataram que encontraram objetos não identificados perpassando os céus dos países.

A China informou neste domingo (12) que identificou um objeto voador não identificado próximo à cidade de Rizhao, na costa leste do país, segundo informações do jornal estatal chinês “Global Times”.

Já o Uruguai comunicou que foram relatadas imagens de luzes atípicas no céu das Termas de Almirón, próximo à cidade de Paysandú, e que uma divisão de investigação já foi acionada para apurar os fatos.

“Diante das denúncias recebidas sobre o avistamento de lampejos no céu em Termas de Almirón, departamento de Paysandú, foi ordenada a intervenção da CRIDOVNI (Comissão de Recepção e Investigação de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados)”, afirmou a Força Aérea Uruguaia.

Vale ressaltar que, desde a semana passada, três objetos voadores foram localizados na América do Norte. No sábado (11), um equipamento foi abatido pelos EUA enquanto sobrevoava o norte do Canadá, com suspeitas de ser um balão de espionagem chinês.

Um dia antes, na sexta-feira (10), um outro objeto foi abatido no espaço aéreo do Alasca por um caça F-22 dos Estados Unidos e, no fim de semana passado, um balão de vigilância chinês também foi derrubado por F-22s na costa da Carolina do Sul.

