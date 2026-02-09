Escola Municipal de Artes abre inscrições para cursos gratuitos; confira

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que as inscrições para os cursos gratuitos da Escola Municipal de Artes serão realizadas nesta semana. A iniciativa garante acesso democrático à formação artística e cultural, beneficiando crianças, jovens e adultos do município.

A Escola Municipal de Artes oferece aulas gratuitas de música, dança e teatro, com ampla variedade de modalidades. Na área musical, estão disponíveis cursos de bateria, piano, saxofone, violino, violoncelo, flauta, violão, viola caipira, contrabaixo e guitarra, além de oficinas de técnica vocal. As inscrições para os cursos de musicalização serão realizadas na quinta-feira (12), no Cine Teatro Fênix. Já as inscrições para as aulas de balé e teatro acontecem na sexta-feira (13). O horário de atendimento será das 8 às 17 horas.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência. Metade das vagas será destinada prioritariamente a pessoas com cadastro social, autistas e pessoas com deficiência (PCD), reforçando o compromisso da administração municipal com a inclusão e a igualdade de oportunidades. O início das aulas está previsto para o dia 19 de fevereiro, após o carnaval.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Liévore (Recife), destaca que a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à cultura e fortalecer a formação artística em Apucarana. “A arte é uma forma poderosa de expressão humana e um meio de transformação pessoal. Nossa cidade oferece uma educação artística de qualidade, sempre incentivando e dando visibilidade aos nossos artistas locais”, afirmou.

Além da Escola Municipal de Artes, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também oferta aulas de dança por meio do Projeto Adolescer, em parceria com 18 instituições e colégios do município. “Neste caso, as inscrições são realizadas diretamente nas instituições e colégios parceiros”, acrescentou o secretário.

A Secretaria ainda promove oficinas de dança de salão em bairros e distritos, como Vila Reis, Pirapó, Vila Martins (Comunidade São Miguel Arcanjo) e Jardim Diamantina (Centro da Juventude). As aulas nos bairros devem ser retomadas após o carnaval, com inscrições realizadas no próprio local das atividades.

Serviço

A Escola Municipal de Artes de Apucarana funciona no Centro Cultural Fênix, localizado na Avenida Curitiba, nº 1215. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3308-1419.