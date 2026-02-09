Apucarana conclui capacitação pioneira e fortalece o cuidado em saúde mental

Apucarana concluiu uma capacitação inédita que fortalece o atendimento humanizado em saúde mental, ampliando o cuidado, a escuta e o acolhimento a quem mais precisa. A formação reuniu profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e, com carga horária de 120 horas, promoveu estudo, integração e troca de experiências entre trabalhadores de diferentes serviços do município.

A capacitação “Nós na Rede” é resultado de uma parceria entre a Autarquia Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e a Fiocruz. Participaram do curso profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Centro Pop e de outros serviços da rede. Apucarana é o primeiro município da 16ª Regional de Saúde a ofertar a formação.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que a adesão ao programa reafirma o compromisso da gestão com a qualificação permanente dos serviços públicos. “Preparar as equipes significa garantir acolhimento mais rápido, sensível e eficiente, com respostas concretas para quem busca ajuda”, ressaltou.

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, lembrou que a capacitação teve início em agosto do ano passado. “Foram 120 horas de formação, sendo 90 horas na modalidade EaD e 30 horas presenciais. A proposta é fortalecer a integração entre os serviços e aprimorar a assistência prestada à população”, explicou.

Para a enfermeira Jackeline Lourenço Aristides, coordenadora do Caps AD, o apoio da gestão municipal foi decisivo para o sucesso da iniciativa, ao permitir a participação dos trabalhadores nos encontros. “Houve sensibilidade em compreender que a educação permanente é um direito do servidor e reflete diretamente na qualidade do cuidado oferecido ao usuário”, avaliou.

Como atividade final, os participantes produziram trabalhos autorais, como vídeos, textos e poesias. A dentista Cinara Freire, da Estratégia Saúde da Família, apresentou uma poesia que foi compartilhada com o Ministério da Saúde. “Essa produção simboliza o olhar sensível e humano que buscamos fortalecer na rede”, comentou Jackeline, acrescentando que todos os participantes receberão certificado, valorizando o currículo e reconhecendo o esforço de formação continuada.