Vocalista de Apucarana define como um "sonho" liderar o Charlie Brown Jr.

O anúncio da nova turnê acústica do Charlie Brown Jr., com estreia marcada para 30 de maio na Audio, em São Paulo, tem um sentido especial para o vocalista o apucaranense Rafael Carleto, O músico passou 15 anos liderando um tributo à banda no Paraná.

LEIA MAIS: Cantor de Apucarana é anunciado como vocalista do Charlie Brown Jr. no "Caldeirão"



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“Basicamente tem sido um prazer muito grande pra mim estar participando disso, eu que sou de Apucarana, sou fã de Charlie Brown Jr, nasci e vivi minha adolescência inteira ouvindo o rock dos anos 90, dos anos 2000 (...) e foi uma das bandas que me inspirou a ir pro lado da música, me interessar por música, montar as primeiras bandas em Apucarana”, afirma Carleto.

Da cena local ao topo nacional

A jornada do cantor é marcada pelo orgulho de suas raízes paranaenses. Antes de ser convidado pelo guitarrista Marcão Britto para integrar a formação oficial, Rafael consolidou o nome da banda Viva F3 em Apucarana, percorrendo diversos estados como cover. Agora, ele utiliza a visibilidade nacional para exaltar o talento de sua terra natal.

“Estou aqui para responder e poder divulgar realmente os músicos, que Apucarana é um celeiro muito grande de músicos, bons músicos, boas bandas, e às vezes a gente também não tem tanto aquele reconhecimento necessário, mas é legal quando acontece coisas como essa”, destaca o vocalista, referindo-se à sua recente aparição em programas de rede nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma nova leitura emocional

A turnê que se inicia em maio trará uma proposta de releitura íntima de grandes sucessos e canções menos exploradas do catálogo do Charlie Brown Jr. Para Rafael, a felicidade de estar no palco é acompanhada pelo respeito ao legado deixado pelo grupo.

“Tem sido uma experiência muito boa, né, conhecer vários lugares do país, né, me tornei muito feliz. Tornar um cara mais conhecido também, no âmbito nacional”, resume o artista, que já está na estrada com o projeto de 30 anos da banda há mais de um ano, mas que vê na nova fase acústica uma conexão ainda mais próxima com os fãs.

A expectativa para o show em São Paulo é de uma celebração que une a história de Santos com a força do rock do interior paranaense, reafirmando o Charlie Brown Jr. como uma das maiores potências da música brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



