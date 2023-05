Escavadeira furtada em Apucarana é flagrada em cidade da região; veja

Da Redação

A Polícia Civil investiga o furto

A máquina escavadeira New Holland ano 2021 furtada de uma propriedade rural localizada na Caixa de São Pedro, em Apucarana, norte do Paraná, ainda não foi encontrada. Na manhã desta sexta-feira (19), um vídeo que mostra o maquinário em outra cidade foi divulgado pelo dono.

Na gravação, a máquina aparece em cima de um caminhão e passando pela cidade de Iguaraçu, sentido ao município de Santa Fé, na Microrregião de Astorga, a aproximadamente 110 Km de Apucarana. Veja:

. - Vídeo por: Reprodução

As imagens já foram repassadas para a Polícia Civil. O dono, João Paulo Massambani Miquelão, oferece uma recompensa para quem ajudar a encontrar a escavadeira.

A máquina estava no sítio Dourado, na Caixa São Pedro. Denúncias podem ser repassadas através do 190 (PM) ou (43) 9 98001030, telefone do proprietário.

