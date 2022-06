Equipes de Apucarana jogam semifinal do Paraná Bom de Bola

Da Redação

As equipes de futebol de Apucarana nas categorias sub-16, sub-21 e master 50+ jogarão neste sábado (04) no Estádio Municipal Luiz Mareze, em Cambira, pela fase semifinal da 2ª edição do Paraná Bom de Bola, competição promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Nas três categorias o adversário será o município de Florestópolis.

continua após publicidade .

Pela categoria sub-16 o jogo começará às 9h30. Às 13h30 será realizada a partida da categoria sub-21 e às 15h20, ocorrerá o confronto da categoria master 50+.

Os outros jogos neste sábado pelas semifinais são os seguintes: 9h30, Prado Ferreira x Ibiporã (sub-16), 13h30, Sabáudia x Alvorada do Sul (sub-21), e às 15h20, Rolândia x Jandaia do Sul (master 50+). As partidas acontecerão no campo do distrito de Sete de Maio.

continua após publicidade .

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, mostra confiança e acredita na conquista de bons resultados das equipes neste final de semana. “Os times de futebol de Apucarana estão fazendo um bom papel e chegam fortes na reta final da competição. O prefeito Junior da Femac tem dado todo respaldo e incentivo as equipes e torcendo por mais conquistas para o esporte apucaranense”.

Se as equipes de Apucarana vencerem disputam os títulos neste domingo (05/06), também no Estádio Luiz Mareze. Às 9 horas, acontecerá à final da categoria sub-16. Em seguida, às 10h45, será conhecido o campeão da master 50+, e às 15 horas, será realizada a decisão da categoria sub-21.

As decisões de terceiro e quarto lugares também serão neste domingo no campo do Sete de Maio, às 9 horas (sub-16), 10h45 (master 50+) e às 15 horas (sub-21).

continua após publicidade .

Na disputa da competição no ano passado em Porecatu, o time sub-16 de Apucarana ficou em quarto lugar e a equipe master 50+ obteve a segunda colocação. Em 2021, Apucarana não teve representante na categoria sub-21.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.