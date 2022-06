Apucarana divulga ensalamento do concurso público

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta sexta-feira (03) o edital o ensalamento dos candidatos inscritos em seu concurso público. Ao todo, 6.102 pessoas estão aptas a participar da seleção que oferece 93 vagas em 18 cargos.

A prova objetiva será no dia 12 de junho e os candidatos estão distribuídos em quatro locais: Faculdade de Apucarana (FAP), Unespar (FECEA), Colégio Estadual Nilo Cairo e Colégio Estadual Professora Isidoro Luiz Cerávolo.

O edital do ensalamento está publicado no site da organizadora do concurso da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), e no site da prefeitura. Neste sábado (04) será publicado no diário oficial do município, o Jornal Tribuna do Norte.

O maior número de candidatos inscritos é para o cargo de assistente de atendimento: 2.799. Eles disputam 20 vagas na concorrência geral, 2 para pessoas com deficiência e 4 para afrodescendentes, o que representa uma concorrência de 139 inscritos por vaga. Assistente social (797 inscritos) e psicólogo (511 inscritos) são outros cargos com grande procura.

Os salários iniciais variam entre R$1.398,06 e R$ 7.201,54 para uma carga horária semanal de 40 horas.

O edital da homologação final dos inscritos também foi divulgado nesta sexta-feira (03).

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.