Equipe de karatê de Apucarana se destaca no Paranaense

Neste sábado (07), a Associação Kara Te Vida, apoiada pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, se destacou durante a primeira etapa do 49º Campeonato Paranaense de Karatê, que aconteceu no Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro, em Maringá.

A equipe apucaranense conquistou 16 medalhas, sendo nove de ouro, duas de prata e cinco de bronze, em competição que reuniu 820 atletas de várias cidades do Estado, disputando os estilos de kata e kumite (masculino e feminino).



O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, elogiou o desempenho dos apucaranenses. “Os nossos atletas, que também representarão o município nos Jogos Oficiais do Estado nesse ano, fizeram bonito na etapa inicial do Campeonato Paranaense e trouxeram várias medalhas nas mais diversas categorias. Tenho certeza que mais conquistas virão na realização da segunda etapa que acontecerá no mês de julho. O karatê é mais uma modalidade que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

Foram campeões em Maringá, em suas categorias os apucaranenses Amauri Almeida Valério, Jeferson de Oliveira Correa, Anthony Gabriel Pimenta, Kawa Felipe Pimenta, Rian Sanches Santos, Alan Pereira da Silva, Gabriela Maria Fernandes e Eliane Lemes dos Santos Correa.

Também se destacaram os atletas Thiago Fernando Lopes Salustiano, que ficou com a medalha de prata; Gabriel dos Santos Valério, Danyel de Oliveira dos Santos e Julia dos Santos Correa, que ganharam bronze em suas categorias. Ainda representaram o “Kara Te Vida” os karatecas João Paulo da Silva Moreira, Matheus Asanuma Lemes de Toledo, Willian de Oliveira, Robson Cardoso Sabbag e Caio Eduardo Carvalho.

A Associação Kara Te Vida já atendeu mais de 1.000 crianças na área do esporte e é mantenedora do Projeto Bombeiro Mirim, tendo o patrocínio da Apucarana Auto Peças, Plástico Magno e da Kamandy Design.

A segunda etapa do 49º Campeonato Paranaense de Karatê está marcada para o dia 23 de julho em Paranaguá. As outras duas etapas da competição ocorrerão em Cascavel e Campo Mourão.





