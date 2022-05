Equipe de karatê de Apucarana disputa o Paranaense

Da Redação

Neste sábado (07), a Associação Kara Te Vida, que conta com apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, participará, a partir das 08h, no Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro (Vila Olímpica), em Maringá, da primeira etapa do 49º Campeonato Paranaense de Karatê. O certame terá a presença de vários municípios do Estado, competindo nos estilos de kata e kumite (masculino e feminino).

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que a competição serve de preparação para os Jogos Oficiais do Estado. “Os atletas estão focados no Campeonato Paranaense, mas também de olho nas disputas dos Jogos da Juventude do Paraná e nos Jogos Abertos Combate, competições que acontecerão nesse ano. Estamos na torcida para que os atletas da Associação Kara Te Vida façam uma boa competição, consigam alcançar os seus objetivos no próximo sábado, tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”.

No campeonato em Maringá a “Kara Te Vida” será representada por 15 atletas: Anthony Pimenta, Caio Carvalho, Danyel Santos, Gabriel Valério, Jeferson de Oliveira Correa, João Paulo Moreira, Matheus Toledo, Rian Santos, Robson Sabbag, Thiago Salustiano, Willian de Oliveira, Alan Pereira da Silva, Kawa Felipe Pimenta, Gabriela Maria Fernandes e Julia dos Santos Correa, com a delegação sendo chefiada por Juliane Veiga da Fonseca, presidente da associação.

Os também apucaranenses Amauri Almeida Valério e Eliane Lemes dos Santos Correa trabalharão na equipe de arbitragem.

A Associação Kara Te Vida já atendeu mais de 1.000 crianças na área do esporte e também é mantenedora do Projeto Bombeiro Mirim.

O campeonato ao longo do ano terá mais três etapas, marcadas para as cidades de Paranaguá, Cascavel e Campo Mourão. Para competir no próximo sábado, a associação tem o patrocínio da Apucarana Auto Peças e da Plástico Magno.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.