Equipe de Apucarana disputa competição internacional; saiba mais

O prefeito Junior da Femac recebeu o professor Smaily Frizo, técnico e fundador do Wolves Soccer

O prefeito Junior da Femac recebeu nesta quarta-feira (5) em seu gabinete o professor Smaily Frizo, técnico e fundador do Wolves Soccer, equipe de Apucarana que disputará de 8 a 15 de outubro em São José do Rio Preto-SP a 4ª edição do Torneio Internacional Dani Cup de Futebol. A competição terá a presença de equipes do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia, França e Espanha.

Smaily, que esteve acompanhado da esposa Amanda Burin, que é a nutricionista do time, e do vereador Rodrigo Lievore, o Recife, disse que essa será a terceira participação do Wolves Soccer na Dani Cup.

“Para nós é um orgulho muito grande ter um representante de Apucarana nesta competição de nível internacional. É uma vitrine para nossa cidade. Essa participação vai de encontro à vontade da gestão de fazer o esporte mais forte no município e de revelar talentos”, afirma o prefeito Junior da Femac.

“O Smaily faz um trabalho bacana há mais de cinco anos em Apucarana, com cerca de 200 crianças. Muitos pais são amigos meus e por isso acompanhamos de perto o trabalho do Wolves Soccer. É muito importante a nossa cidade participar de uma competição tão grandiosa, com o Estado também sendo representado pelo Athletico Paranaense. Na competição teremos sessenta crianças que vão a São Paulo e é muito legal ter essa representação de Apucarana na Dani Cup”, destaca o vereador Recife.

Segundo Smaily, que já foi atleta profissional de futebol, o Wolves competirá no interior paulista nas categorias sub-08, sub-10, sub-11, sub-12 e sub-14. “Essa será a nossa terceira participação no torneio, pois competimos em 2018 e em 2019. Estamos na expectativa e no aguardo dos grupos e da tabela de jogos. Equipes grandes do futebol brasileiro estão inscritas como Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Fluminense e Internacional. Também estão na disputa os times do Boca Juniors, Peñarol, Cerro Porteño, Olímpia, Colo Colo, entre outros”, destaca Smaily.

Em 2018 na Dani Cup, a equipe apucaranense em sua primeira participação ficou na terceira posição na categoria nascidos em 2009 pela Série Ouro. “Na semifinal perdemos para o Grêmio e na disputa de terceiro lugar vencemos o América Mineiro. Em 2019, a equipe competiu em quatro categorias, ficando com o título da Série Prata no Sub-11”, disse Smaily.

